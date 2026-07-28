В Саратове почтили память детей Донбасса

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В Саратове в Храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» состоялось памятное мероприятие, приуроченное ко Дню памяти детей – жертв киевского режима.

В мероприятии приняли участие представители органов власти, Общественной палаты области, члены ветеранских, военно-патриотических и молодежных общественных организаций.

«Мы совершаем сегодня молитву об упокоении душ и их памяти, о той силе духа, которую имеет народ России, той сплоченности на поле боя при борьбе с врагом!», - подчеркнул настоятель храма Игорь Емельяненко.

Член Саратовской региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов специальной военной операции» Дмитрий Карелов и директор АНО «Комитет семей воинов Отечества» в Саратовской области Елена Гамидова зачитали списки детей Донбасса, погибших от рук киевского режима.

В завершении участники мероприятия в память о погибших детях возложили цветы и мягкие игрушки к иконе Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области