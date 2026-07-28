В Саратовской области участники СВО могут оформить меры соцподдержки на Госуслугах

В Саратовской области участники специальной военной операции и члены их семей могут оформить меры соцподдержки на Госуслугах.

Обратиться за назначением целого ряда социальных выплат и льгот удобно и просто с помощью Госуслуг.

Специально для подписчиков собрали популярные меры поддержки и ссылки на них в карточках.

Напоминаем, благодаря федеральному проекту «Государство для людей», оформление мер социальной поддержки доступно в электронном виде.

Узнать обо всех мерах поддержки участников СВО и членов их семей, действующих в регионе, можно на информационном ресурсе «Навигатор мер социальной поддержки Саратовской области»: https://clck.ru/3DBQo9.