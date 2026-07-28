Саратовская теннисистка завоевала серебро в Казахстане

Дарья Барилова, восходящая звезда саратовской спортивной школы «Реабилитация и Физкультура», получила серебряную медаль на международном турнире по настольному теннису для паралимпийцев. Соревнования под названием ITTF World Para Future Aktobe 2026 проходили в Казахстане.

С 23 по 28 июля город Актобе принимал около 200 спортсменов из 25 стран, которые соревновались в дисциплине паралимпийского настольного тенниса. Этот турнир имел особое значение, поскольку служил важной ступенью в подготовке к грядущим Паралимпийским играм 2028 года, которые состоятся в Лос-Анджелесе, а также к предстоящему чемпионату мира.

Тренировочный процесс Дарьи Бариловой находится под чутким руководством Николая Кирпичникова, признанного заслуженного тренера Российской Федерации.