55 млн рублей получат саратовские студенты на стартапы

55 технологических проектов саратовских студентов получат грант в размере 1 млн рублей на реализацию своей идеи от Фонда содействия инновациям.

Регион активно принимает участие в федеральных конкурсных программах и укрепляет позиции в сфере молодежного технологического предпринимательства. Прирост числа проектов-победителей составил 54%, что позволило региону войти в топ-10 по динамике роста.

Наибольший интерес у саратовской молодежи вызвали направления «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», «Биотехнологии» и «Цифровые технологии» – именно здесь сформировалось больше всего сильных заявок.

Среди проектов-победителей - переработка сноса деревянных домов в мульчу для ферм; переработка остаточного материала сокового производства в продукты для профилактики возраст-ассоциированных заболеваний; создание линейки сухих суповых концентратов для туризма.

Отдельного внимания заслуживают проекты для сельского хозяйства: препарат для повышения устойчивости пшеницы; VR-тренажёр для обучения управлению и обслуживанию сельхозтехники; интеллектуальная система электронного пастуха для выпаса животных; универсальная зарядная станция для агропромышленных роботов; микроэлементный комплекс для повышения продуктивности в животноводстве и другие.

Всего 2250 победителей по всей стране получат грант в 1 млн рублей на реализацию своих стартапов.

«55 проектов саратовских студентов в числе победителей — это отличный результат. Гордимся тем, что в нашей области живет такая разноплановая и целеустремленная молодежь. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы такие таланты оставались в регионе и развивали свое дело», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.

По вопросам участия в грантовых программах можно обратиться в региональное представительство Фонда содействия инновациям в Саратовской области по тел.: (8452) 75-64-03; по адресу: г. Саратов, ул. Краевая, 85.

Поддержка предпринимательских инициатив соответствует целям национального проекта Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика».

Министерство экономического развития Саратовской области