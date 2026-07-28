Саратовский музыкант стал серебряным призером Всероссийского конкурса

Фото: Минкультуры Саратовской области

Объявлены итоги одного из самых серьезных испытаний для юных талантов - общероссийского конкурса «Молодые дарования России». Юный саратовский музыкант добился блестящих результатов.

В проекте Министерства культуры РФ участвовали 7 тысяч человек в возрасте от 13 до 19 лет. Они демонстрировали таланты в разных жанрах исполнительского искусства. По определению - это Всероссийская юношеская творческая олимпиада.

Саратовский пианист - студент областного колледжа искусств - продемонстрировал отличные результаты, успешно пройдя все этапы отбора и завоевав «серебро». Его преподаватель Александра Богачева не скрывает гордости: по ее словам, выступление ученика было безупречным, несмотря на серьезную конкуренцию.

Финальные испытания проходили в Москве, в стенах легендарного академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени Чайковского.

Экспертное сообщество высоко оценило профессионализм участников, заявив, что по уровню исполнения этот проект не уступает знаменитым международным премиям имени Рахманинова и Чайковского.

Напомним, пианист Родион Мадьяров родом из города Пугачева. Он учился в местной детской школе искусств (на отделении фортепиано), а позже стал студентом Саратовского областного колледжа искусств. В 2022 году, будучи учеником 9-го класса, получал губернаторскую стипендию. Теперь у Родиона - победа на российском уровне.

Лауреаты конкурса получают возможность претендовать на грант Президента РФ и Президентскую стипендию (в 2026 году это 30 тысяч рублей в месяц).