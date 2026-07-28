«Секретное задание» на миллионы: в Саратове задержан юный курьер мошенников

В Саратове полиция пресекла деятельность очередного курьера, работавшего на организованную группу телефонных аферистов. 20-летний житель Ставропольского края успел похитить у местных жителей более 2,5 миллионов рублей, прежде чем был задержан сотрудниками уголовного розыска.

От «секретного задания» до реального задержания

Схема вовлечения молодого человека оказалась классической для современных киберпреступлений. Парень познакомился с девушкой в социальных сетях, после чего его начали обрабатывать настоящие психологи-мошенники. Представившись сотрудниками спецслужб, они заявили юноше, что он прошел проверку и теперь может помочь стране, выполняя «секретные тесты».

Проверка заключалась в поездках по регионам России за наличностью пенсионеров. За слепое послушание «кураторы» обещали щедрое вознаграждение, оплачивая ему дорогу из Ставрополья до Саратовской области, жилье и суточные, контролируя каждый шаг через мессенджеры.

Хроника обмана: три эпизода на 2,5 миллиона

За короткое время пребывания в регионе ставропольский курьер совершил серию дерзких преступлений:

70-летняя пенсионерка. Мошенники убедили пожилую женщину, что ее сбережения нужно передать курьеру якобы «на проверку подлинности» в рамках спецоперации по поимке нечестных банковских сотрудников. Пенсионерка отдала парню 721 тысячу рублей наличными.

84-летний мужчина. Аферисты запугали старика взломом счетов. В результате дедушка лично передал курьеру 450 тысяч рублей, а еще 100 тысяч перевел безналичным способом напрямую злоумышленникам под их диктовку.

47-летняя женщина. Стала самой крупной жертвой преступной схемы. Опасаясь за свои накопления, она передала молодому человеку пакет, в котором находилось 1,3 миллиона рублей.

Общий подтвержденный ущерб превысил отметку в 2,5 миллиона рублей. Во всех случаях сценарий был идентичен: звонок от лже-силовиков или банковского работника, запугивание хищением средств и предложение перевести деньги на «безопасный счет» или отдать их доверенному лицу для проверки.

Задержание и перспективы

Преступная цепочка оборвалась благодаря бдительности патрульных экипажей. Полиция вычислила маршрут передвижения курьера и задержала его сразу после получения денег от последней жертвы. При досмотре у молодого человека изъяли всю похищенную наличность.

Сейчас задержанный дает признательные показания. Ему инкриминируется статья 159 УК РФ (Мошенничество). Однако следствие подчеркивает: юноша — лишь низшее звено, пешка в руках организаторов. По факту совершения преступлений возбуждены уголовные дела, основная работа оперативников сейчас направлена на установление личностей «кураторов», которые сидели на телефонах и дистанционно управляли действиями как курьера, так и самих жертв. Волна подобных преступлений продолжает оставаться одной из главных угроз для безопасности граждан старшего поколения.