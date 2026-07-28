Участница "Женского движения" Краснопартизанского района провела трогательное мероприятие для детей

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Участница партийного проекта "Женское движение" Краснопартизанского района Наталья Черкешева совместно с сотрудниками сельского Дома культуры и библиотеки села Милорадовка провели трогательное и важное мероприятие с участием сельских ребят.

"Активисты собрались вместе, чтобы почтить память погибших юных жителей Донбасса. Участники вспомнили истории малышей и подростков, чьи жизни оборвались слишком рано, зажгли свечи и взяли в руки белых бумажных голубей — символ мира и надежды.

В поселке Петровский Елена Слюнина также провела с сельскими детьми памятную акцию. Ребята вырезали из бумаги ангелов и украсили ими окна сельского Дома культуры.

Этот день напоминает всем нам о хрупкости мира и необходимости беречь детство каждого ребёнка. Память о невинно погибших детях всегда будет жить в сердцах россиян. Пусть никогда подобное не повторится! Пусть детство каждого ребенка на земле будет счастливым и мирным", - рассказала местный координатор проекта "Женское движение" в Краснопартизанском районе Наталья Ведерникова.