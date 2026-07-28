Пункт проката в Аткарске помогает пожилым людям поддерживать физическую активность

В комплексном центре социального обслуживания населения Аткарского района круглый год пользуется высоким спросом «Пункт проката физкультурного оборудования «Активное долголетие». Получатели социальных услуг могут бесплатно взять инвентарь для занятий спортом на свежем воздухе. В ассортименте представлены велосипеды, лыжные комплекты с креплениями и защитной экипировкой, самокаты и даже финские сани для взрослых. Для безопасности катания выдаются шлемы, а также защита для коленей, локтей и запястий.

Сотрудники учреждения отмечают, что наибольшую популярность среди граждан старше 55 лет имеют палки для скандинавской ходьбы. Этот вид активности доступен практически каждому и не требует сложной подготовки. Услуги пункта проката предоставляются гражданам пожилого возраста и людям с ограничениями здоровья, признанным нуждающимися в обслуживании в полустационарной форме. При обращении специалист центра знакомит клиента с порядком предоставления услуг, а оборудование выдается во временное пользование на срок, определенный регламентом социальной услуги.

Напомним, что работа пунктов проката физкультурного оборудования в центрах соцобслуживания области продолжается в рамках региональной программы «Активное долголетие». Эта инициатива реализуется при поддержке национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья» и направлена на улучшение качества жизни старшего поколения через доступные формы физической активности.