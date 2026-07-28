Музей Федина предлагает детям нескучный день

Фото: Минкультуры Саратовской области

28, 29, 30 июля, 11:00: три дня — три путешествия. На этот раз — в Японию, в мир фарфора и в историю письма.

28 июля, вторник. «Мукаси банаси, или Сказки Страны гор»

Отправляемся в далёкую и загадочную Японию. Кто такой Кувшинный человечек? Как выглядит японский леший и каким богатством он владеет? Чем опасен лисий хвост и на что готов барсук ради стихов? Всё это — и многое другое — в японских «рассказах старины» (мукаси-банаси).

29 июля, среда. «Секреты фарфоровой чашки»

Какие тайны хранит фарфоровая чашка? Узнаем на занятии, а заодно станем настоящими знатоками фарфора — берегите домашние чашки, дети будут проверять!

30 июля, четверг. «История шариковой ручки»

Как появилась современная ручка? Кто её придумал? Что было до неё? На занятии проследим путь письменных принадлежностей от древних времён до наших дней.

После каждого занятия — тематический мастер-класс: будем делать коинобори (традиционный ветряной флаг в виде рыбы), бумажную чашку и заниматься наскальной живописью! Приходите.

Для детей 6–12 лет.

Продолжительность: 1,5 часа.

Запись обязательна: 23-06-05

ул. Чернышевского, 154.