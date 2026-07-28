В Балашовской детской библиотеке расставили новую современную мебель

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В Балашове продолжается капитальный ремонт Центральной детской библиотеки. Работы ведутся в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Семья» и идут строго по графику.

Сегодня уже выполнен большой объём работ. В здании установлены стеклопакеты и потолочные конструкции. В книгохранилище уложена плитка, в остальных помещениях — новый линолеум. Обновлены стены, модернизировано электрооборудование, обустроен современный санузел.

Библиотека постепенно обставляется новой современной мебелью. Сотрудники распаковывают и расставляют предметы интерьера, чтобы создать для юных читателей уютное и удобное пространство.

Заметные изменения коснулись и входной группы. По решению администрации района на её обновление были выделены дополнительные средства из местного бюджета. Монтаж уже подходит к завершению.

Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова подчеркнула, что капитальный ремонт библиотек — это важное и своевременное направление национального проекта «Семья». Для региона это не просто обновление зданий, а значимый шаг в развитии культурной и образовательной среды, прежде всего для детей и семей. «Сегодня библиотека должна быть современным, комфортным и многофункциональным пространством, где можно не только читать, но и учиться, общаться, участвовать в творческих и просветительских мероприятиях. Именно такие учреждения формируют у подрастающего поколения интерес к знаниям, книге и культуре. Уверена, что ремонты и модернизация библиотек в регионе будет и дальше способствовать повышению качества жизни жителей, укреплению семейных ценностей и развитию доступной культурной инфраструктуры», — отметила Наталия Щелканова.

Завершить все работы планируется к началу нового учебного года. Уже этой осенью юные балашовцы смогут прийти в обновлённую библиотеку, где чтение и знания станут ещё ближе и доступнее.

Министерство культуры Саратовской области