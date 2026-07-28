В городе Балаково полицейские раскрыли хищение квадроцикла, вернув имущество владельцу

В отдел полиции обратился 33-летний житель города Балаково. Мужчина сообщил, что в период с раннего утра 19 июля до вечера 23 июля его квадроцикл, припаркованный у дома, исчез.

Действия злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения, записи которой изучили полицейские.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Балаково, уже имевший судимости за кражи. При задержании мужчина сразу сознался в содеянном. Он пояснил, что знал, где хранились ключи от квадроцикла: ранее он помогал потерпевшему с ремонтом. Украв транспортное средство, мужчина планировал использовать его в личных целях.

Полицейские обнаружили похищенное имущество в гараже у подозреваемого и вернули законному владельцу под расписку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.