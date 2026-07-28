«Постараемся найти решение»: Володин анонсировал расширение проекта по ремонту дворов школ и детских садов

Фото: Соцсети Вячеслава Володина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подтвердил продолжение масштабного депутатского проекта по благоустройству территорий образовательных учреждений в Саратовской области. В текущем году программа охватила 15 муниципальных районов, четыре города (включая Саратов, Энгельс и Балаково) и 45 опорных сел.

Что уже сделано: география текущего года

Проект реализуется сразу по нескольким направлениям для создания безопасной и современной среды:

Ремонт внутренних дворов школ и детских садов;

Восстановление школьных стадионов;

Обустройство современных спортивных площадок;

Полное обновление игровых зон в детских садах;

Замена ветхих ограждений у образовательных учреждений.

В программу 2026 года включены следующие территории: Ивантеевский, Перелюбский, Озинский, Алгайский, Турковский, Романовский, Петровский, Татищевский, Новобурасский, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Вольский, Хвалынский и Балаковский районы, а также закрытое административно-территориальное образование Светлый.

Отдельные работы по ремонту дворов, замене ограждений и обустройству детсадовских площадок ведутся в семи районах Саратова, а также в Энгельсе и Балаково.

Взгляд в будущее: новые горизонты

На встрече с представителями исполнительной власти и местного самоуправления Вячеслав Володин поставил задачу расширить географию проекта. Он предложил депутату Госдумы Антонине Галяшкиной, сенатору Николаю Панкову и своему помощнику Александру Янкловичу проанализировать возможности бюджета для дополнительного включения в программу еще девяти районов региона вместе с их опорными селами.

Речь идет о территориях, которые ранее оставались на периферии внимания из-за своей удаленности: Духовницкий район; Пугачевский район; Дергачевский район; Новоузенский район; Питерский район; Самойловский район; Балашовский район; Аркадакский район; Ртищевский район.

«Это перечень райцентров и сел наиболее удаленных. Постараемся найти решение», — подчеркнул Вячеслав Володин, обращаясь к коллегам с поручением подготовить паспорта объектов, нуждающихся в ремонте в приоритетном порядке.

Инициатива направлена на то, чтобы выровнять уровень комфорта для детей независимо от того, живут они в центре областного центра или в отдаленном сельском поселении. Министерству образования области и главам администраций поручено сформировать предварительные списки самых проблемных участков для скорейшего начала работ.