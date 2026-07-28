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НовостиОбщество28 июля 2026 5:33

В Саратовской области продолжается благоустройство дворов медучреждений

Продолжается второй этап программы по улучшению прилегающих территорий медицинских учреждений
Источник:kp.ru
Фото: Правительство Саратовской области

Фото: Правительство Саратовской области

Продолжается второй этап программы по улучшению прилегающих территорий медицинских учреждений. В текущем году, благодаря внесенным коррективам по итогам инспекционных поездок по районам, преобразуется облик 30 больниц и поликлиник.

На данный момент работы завершены в 23 медицинских организациях, в числе которых:

Инициатива региональных властей по благоустройству больничных территорий является дополнением к масштабной модернизации материально-технической базы системы здравоохранения, реализуемой по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.