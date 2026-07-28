Саратовских школьников пригласили прийти с "Пушкинской картой" в саратовские музеи

В Саратове у тебя есть уникальный шанс открыть для себя новые спектакли и выставки — всё с «Пушкинской картой»!

Экскурсия по экспозиции «Шедевры коллекции Радищевского музея»

По 27 декабря | Саратовский государственный художественный музей им. А. Н. Радищева

Экспозиция «Комната-палитра»

По 31 декабря | Дом-музей П. В. Кузнецова

Экскурсия по экспозиции усадьбы В. Борисова-Мусатова

По 24 декабря | Музей-усадьба В. Э. Борисова-Мусатова

Экскурсия «Правление династии Романовых»

По 30 августа | Исторический парк «Россия – моя история» г. Саратова

Программа «Город как источник вдохновения»

По 25 декабря | Саратовская областная универсальная научная библиотека

Выставка «Города и годы. Из литературного наследия XX века»

По 29 декабря | Государственный музей К. А. Федина

Выставка «О чём молчат вещи…»

По 20 января | Саратовский областной музей краеведения

Экскурсия «Открываем музей»

По 31 декабря | Музей боевой и трудовой славы

Экскурсия по усадьбе Чернышевских-Пыпиных

По 30 сентября | Музей-усадьба Н. Г. Чернышевского г. Саратова

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