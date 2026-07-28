Саратовских школьников пригласили прийти с "Пушкинской картой" в саратовские музеи

В Саратове у тебя есть уникальный шанс открыть для себя новые спектакли и выставки — всё с «Пушкинской картой»!
Экскурсия по экспозиции «Шедевры коллекции Радищевского музея»
По 27 декабря | Саратовский государственный художественный музей им. А. Н. Радищева
Экспозиция «Комната-палитра»
По 31 декабря | Дом-музей П. В. Кузнецова
Экскурсия по экспозиции усадьбы В. Борисова-Мусатова
По 24 декабря | Музей-усадьба В. Э. Борисова-Мусатова
Экскурсия «Правление династии Романовых»
По 30 августа | Исторический парк «Россия – моя история» г. Саратова
Программа «Город как источник вдохновения»
По 25 декабря | Саратовская областная универсальная научная библиотека
Выставка «Города и годы. Из литературного наследия XX века»
По 29 декабря | Государственный музей К. А. Федина
Выставка «О чём молчат вещи…»
По 20 января | Саратовский областной музей краеведения
Экскурсия «Открываем музей»
По 31 декабря | Музей боевой и трудовой славы
Экскурсия по усадьбе Чернышевских-Пыпиных
По 30 сентября | Музей-усадьба Н. Г. Чернышевского г. Саратова
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