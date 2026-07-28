Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Саратовской области за прошедшие сутки произошел 31 пожар, из них 26 раз горел мусор и сухая растительность.

В Энгельсе в Коротком переулке на 20 квадратах горела кровля частного дома. На тушение выезжали 2 пожарных расчёта.

Надворные постройки горели в селе Белополье Советского района, в селе Корнеевка Краснопартизанского района и в поселке Пробуждение Энгельсского района.

В хуторе Куцеба Перелюбского района огонь уничтожил частный деревянный дом. Площадь пожара - 60 квадратных метров. На месте работали 2 единицы техники.