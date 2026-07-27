Фото: Правительство Саратовской области

В рамках второго этапа масштабной программы модернизации коммунальной инфраструктуры в Саратове до конца текущего года будет обновлено 28 участков водопроводных сетей общей протяженностью 30 километров. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

На сегодняшний день наиболее трудоемкий этап остался позади — работы завершены или находятся на стадии финального благоустройства на четырех ключевых улицах: Благодарова; Уфимцева; Буровая; Саперная.

В Саратове продолжается масштабная модернизация сетей водоканала

Именно здесь были заменены самые аварийные участки трубопроводов, обеспечивающие водой большое количество многоквартирных домов.

Высокий процент готовности также отмечается на объектах по улицам Технической и Бакинской, а также на крупных транспортных артериях — проспекте 50 лет Октября и Ново-Астраханском шоссе. Перед руководством МУПП «Саратовводоканал» поставлена задача завершить весь объем работ до окончания строительного сезона.

Принятые решения о выделении дополнительного финансирования в несколько миллиардов рублей в 2025 и 2026 годах уже принесли ощутимый результат. По словам главы региона, аварийность на крупных магистральных сетях удалось снизить вполовину.

«Несмотря на достигнутые показатели, работы предстоит еще много», — подчеркнул Роман Бусаргин.