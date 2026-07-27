Жительница Саратова нашла банковскую карту и стала фигуранткой дела

43-летняя жительница Заводского района обратилась в полицию с заявлением о краже. 22 июля она получила уведомления об оплате товаров с её утерянной банковской карты. Ущерб составил более 7 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемой — 56-летней женщины, также проживающей в Заводском районе. Она призналась, что нашла карту и совершила покупки, после чего выбросила её. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.