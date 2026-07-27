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НовостиОбщество27 июля 2026 14:39

Президент подписал законы о борьбе с фиктивным трудоустройством мигрантов

Иностранных работников обязали содержать семьи не ниже прожиточного минимума
Источник:kp.ru

Президент России подписал федеральные законы, разработанные Минфином совместно с МВД, направленные на борьбу с фиктивным трудоустройством иностранцев и усиление контроля за выполнением ими налоговых обязательств.

Согласно нововведениям, иностранные работники обязаны содержать себя и членов своих семей на уровне не ниже прожиточного минимума, установленного в регионе пребывания.

Территориальные органы МВД России наделяются полномочиями проверять наличие и уровень дохода иностранца. По результатам такой проверки может быть принято решение о сокращении срока временного пребывания мигранта в стране. Меры направлены на снижение нагрузки на бюджеты, связанной с пребыванием неработающих членов семей трудовых мигрантов.