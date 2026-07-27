В Саратове прошёл межведомственный профилактический рейд на городском пляже

В Саратове на городском пляже прошёл межведомственный профилактический рейд. Сотрудники ПДН ОП №5 УМВД России по городу Саратову совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних провели выездное мероприятие. Его основными целями стали предупреждение несчастных случаев на водных объектах и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в летний период.

Инспекторы провели разъяснительные беседы с отдыхающими подростками. Им напомнили о правилах безопасного поведения вблизи водоёмов, об уголовной и административной ответственности, а также о вреде употребления алкоголя, табака, электронных сигарет и других запрещённых веществ. Особое внимание уделили недопустимости купания в необорудованных местах и необходимости соблюдать осторожность у воды.

Родителям и законным представителям несовершеннолетних полицейские напомнили о важности усиленного контроля за детьми в период каникул. Взрослых призвали ответственно относиться к организации летнего отдыха детей, не оставлять их без присмотра и своевременно объяснять им правила безопасности. Подобные рейды будут продолжены в течение всего летнего сезона.