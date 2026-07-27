Путин наградил Вячеслава Володина орденом «За доблестный труд»

Президент Владимир Путин 27 июля наградил председателя Государственной Думы Вячеслава Володина орденом «За доблестный труд».

Встреча прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Глава государства подвёл итоги пятилетней законотворческой работы депутатов и вручил государственные награды. Вячеслав Володин удостоен ордена за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

«Хотел, чтобы Вячеслав Викторович выступил, но уже в качестве награждённого, с соответствующей государственной наградой», — сказал Владимир Путин. Володин поблагодарил президента: «За прошедшие пять лет Государственная дума приняла 2980 законов. Но что более важно, это то, что мы стали ощущать себя единым коллективом, ответственным перед страной, перед её гражданами. И за это хочется выразить Вам благодарность, потому что мы постоянно ощущаем поддержку президента».