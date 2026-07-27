В Балаково отремонтировали 9 км дорог из 11,4 км

В рамках дополнительного финансирования дорожного фонда в ряде районов Саратовской области объёмы ремонтных работ увеличились вдвое.

В Балаково отремонтировали 9 км из 11,4 км запланированных: уложили асфальт на Медицинском проезде, улицах Комарова и Набережной Леонова, продолжают ремонтировать подъезды к соцобъектам. Маркс почти завершил ремонт дополнительных участков (более 1,8 км), в работе — проспект Ленина. В Пугачёве отремонтировали более 2 км дорог на улицах Красноармейской, Советской и Урицкого.

В Ершове привели в порядок три участка (2,5 км), ведущие к школе, детсаду и больнице. Готовятся к нанесению разметки и щебенению 8 грунтовых дорог. В Балашове, Хвалынске и Красноармейске завершают конкурсные процедуры и заключают контракты.