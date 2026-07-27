В Саратовской области началась уборка яровых зерновых культур. Первыми стартовали хозяйства Перелюбского района: здесь намолочено 200 тонн яровой пшеницы с урожайностью 20 ц/га. Ярового ячменя собрано 2 тыс. тонн при средней урожайности 14,6 ц/га. К уборке ячменя присоединились аграрии Дергачевского, Краснокутского и Федоровского районов.

Озимых зерновых обмолочено более половины площадей. Валовой сбор составляет 1 млн 882 тыс. тонн при урожайности 30,8 ц/га. Лидируют по темпам уборки Энгельсский, Питерский, Ровенский, Дергачевский и Федоровский районы. Энгельсский район впереди по намолоту — 172 тыс. тонн, ещё в семи районах собрано более 100 тыс. тонн.

Уборочная кампания продолжается.