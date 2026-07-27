В Аткарском районе прошёл проект «ИнвестПодбор»

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25 июля в Аткарском районе состоялось второе выездное мероприятие проекта министерства инвестиционной политики Саратовской области «ИнвестПодбор». Рабочая группа во главе с министром Александром Марченко совместно с представителями администрации района, Корпорации развития и профильных организаций осмотрела объекты, которые могут быть предложены инвесторам. В их числе — здание бывшего жилого дома рубежа XIX–XX веков (объект культурного наследия), производственный комплекс ООО «Ударник-Пром», земельные участки на улице Степана Разина, территория бывшего кирпичного завода, а также площадка для придорожного сервиса с возможностью размещения газовой заправочной станции.

К обсуждению присоединились представители общественного совета и предпринимательского сообщества. Участники предложили идеи по вовлечению неиспользуемых объектов в хозяйственный оборот, обозначили проблемные вопросы и обсудили механизмы привлечения финансирования. В частности, общественники обратили внимание на детский лагерь «Сосенки», который не работает с 2015 года и нуждается в восстановлении.

Александр Марченко отметил, что в Аткарском районе проект прошёл в расширенном формате: к работе подключились общественники и бизнес. «Это позволяет рассматривать площадки с учётом мнения людей, которые знают территорию и готовы предлагать конкретные решения. Такой подход будем развивать и дальше», — подчеркнул министр.