В областном минздраве прошли всероссийские командно-штабные учения

На площадке министерства здравоохранения Саратовской области прошли всероссийские командно-штабные учения со Службой медицины катастроф. В режиме видеоконференцсвязи участники обсудили организацию лечебно-эвакуационных мероприятий при крупномасштабной техногенной чрезвычайной ситуации — столкновении рейсового автобуса и пассажирского поезда на железнодорожном переезде. В учениях приняли участие главные врачи лечебных учреждений региона и группа федеральных экспертов.

Министр здравоохранения Михаил Дудаков подчеркнул важность таких тренировок: «Командно-штабные учения крайне важны. Сценарий, отрабатываемый в ходе учений, — не редкость. Именно поэтому нужно сымитировать сложную, многокомпонентную ЧС и отработать комплекс задач. Их главная цель — не просто отработать действия медиков, а проверить, насколько слаженно работают разные службы в сложной, комбинированной ситуации, выявить «узкие места», повысить общую готовность».

По итогам учений работа саратовских медиков и взаимодействие всех служб получили высокую оценку федеральных экспертов. Подобные тренировки позволяют своевременно корректировать алгоритмы действий и быть готовыми к любым вызовам. Министерство здравоохранения продолжает системную работу по повышению готовности региональной системы здравоохранения к чрезвычайным ситуациям.