«Балалайка – на одной волне с молодежной культурой: Сергей Рябов рассказал об универсализме народной музыки

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Гостем программы «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда» (90.6 FM) стал художественный руководитель легендарного саратовского ансамбля «Кристалл-Балалайка», педагог и дирижер Сергей Рябов. В ходе беседы музыкант рассказал, что народные инструменты сегодня звучат не только в филармониях, но и на одной волне с молодежной культурой.

От музыкальных школ до фестиваля в Далласе

История «Кристалл-Балалайки» началась в Саратове в 1993 году. Изначально коллектив Сергея Рябова был исключительно инструментальным проектом на базе местных музыкальных школ, но вскоре обрел свой фирменный вокальный стиль. География успеха ансамбля давно вышла за пределы региона. Музыка балалайки стала настоящим культурным мостом во время гастролей в США. На фестивале в Далласе русские мелодии оказались настолько проникновенными, что стали частью настоящих романтических историй слушателей. Напомним, что в начале 20 века оркестр народных инструментов по праву признан ЮНЕСКО одним из величайших музыкальных достижений XX века, традиции которого бережно хранит саратовский коллектив.

«Гусята» и формула народного музыканта

Особая гордость Сергея Ивановича заключается в том, что за 40-летнюю историю коллектива в нем наладилась преемственность поколений. С 1986 года он работает с младшим составом — ансамблем-спутником «Гусята». Рябов подчеркивает: занятия музыкой кардинально меняют ребенка. Под влиянием фольклора развивается не только интеллект, но и эмоциональная сфера. Однако ключевую роль играет семья. По словам дирижера, без поддержки родителей даже самый талантливый ученик может потерять интерес к сцене. Сам же народный музыкант должен обладать тремя качествами. Первое – это универсализм, заключающийся во владении инструментом. Большую роль играет и синтетичность, то есть, умение одновременно играть, петь и танцевать. Проникновенность - способность передать душу инструмента, особенно такой тонкой, как у балалайки – третий важный навык.

Инклюзия и эксперименты для молодежи

Важнейшая часть работы центра народной музыки — социальный проект. С 2013 года совместно с министерством образования области проводится фестиваль «Аленький цветочек». Он объединяет здоровых детей и ребят с особенностями развития, способствуя их социализации и искреннему взаимопониманию через творчество. Чтобы привлечь молодую аудиторию, которая редко слушает классическую обработку народных песен, «Кристалл-Балалайка» не боится современных форматов. Коллектив приветствует смелые эксперименты, смело сочетая традиционные наигрыши с элементами рэпа и зарубежными хитами.

Искусство как объединяющая сила

В ближайших планах ансамбля — продолжение активной концертной деятельности. Для Сергея Рябова искусство остается главным инструментом объединения общества. Сохраняя уникальный звук русской балалайки, коллектив продолжает доказывать: фольклор — это живой, развивающийся организм, который говорит со зрителем на языке современности.

Полностью программу можно послушать по ссылке