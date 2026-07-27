Ершовский район представил шесть инвестиционных проектов

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Ершовский район на заседании Инвестиционного комитета при губернаторе представил шесть инвестиционных проектов. Совокупная потребность в финансировании превышает 850 миллионов рублей. Реализация проектов позволит создать 66 новых рабочих мест.

Среди предложений — завод по производству макаронных изделий мощностью до 50 тысяч тонн в год, модернизация кирпичного завода с выпуском керамзита и стеклопластиковой арматуры, рыбоводческий комплекс по выращиванию форели, круглогодичная база отдыха на берегу реки Малый Узень, питомник растений и грибная ферма.

Преимущества района — собственная сырьевая база, развитая дорожная сеть, близость к федеральной трассе и наличие земельных участков. Министр инвестиционной политики Александр Марченко отметил: «Ершовский район представил разноплановые предложения, основанные на конкурентных преимуществах. Теперь важно обеспечить качественную упаковку проектов и представить их заинтересованному бизнесу»