Саратовцев приглашают на бесплатную экскурсию по улице Вольской

Городской центр имени Столыпина приглашает жителей и гостей Саратова на бесплатную пешеходную экскурсию «Улица Вольская». Экскурсовод Мария Слижевская познакомит участников с яркими памятниками архитектуры эпохи модерна, сосредоточенными на этой улице.

Она расскажет о характерных признаках стиля, которые делают облик зданий неповторимым, и о том, как модерн изменил облик города на рубеже XIX–XX веков, привнеся в классическую застройку новые формы и настроение.

Экскурсия пройдёт 28 июля в 18:00 в рамках цикла «Непарадный Саратов». Сбор участников — на углу улиц Вольской и Челюскинцев (Вольская, 97/21). Предварительная запись не требуется, вход свободный.