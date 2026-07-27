В Саратовском музее истории СВО вручили членский билет «Боевого Братства»

Фото: Боевое Братство

24 июля в Саратовском музее истории СВО член организации «Боевое Братство», ветеран боевых действий на Северном Кавказе Олег Шалыгин вручил членский билет ветеранской организации сотруднику МЧС города Саратова подполковнику Виталию Расторгуеву. Церемония прошла в торжественной обстановке. В ряды Саратовского отделения «Боевого Братства» вступают не только участники боевых действий, но и те, кто служит на государственной службе.

С начала специальной военной операции Виталий Расторгуев активно оказывает помощь военнослужащим и госпиталям, находящимся в зоне СВО. Его вклад в поддержку защитников Отечества был высоко оценён. Вступление в «Боевое Братство» стало признанием его заслуг и преданности делу помощи бойцам.