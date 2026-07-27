Саратовские юнармейцы готовятся к окружному этапу «Гвардеец-2026»

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В Саратовской области стартовала подготовка юнармейской команды к окружному этапу военно-патриотических сборов «Гвардеец-2026», который пройдёт в Пензе. Юнармейцы из районов региона собрались на интенсивные тренировки под руководством опытных наставников. В программе: начальная военная подготовка, военно-прикладные виды спорта, специальная военная подготовка, управление на месте и в движении, силовые упражнения, а также сборка и разборка автомата Калашникова.

Заместитель министра образования Михаил Попов обратился к участникам, подчеркнув важность подготовительного этапа. Он отметил, что за каждым стоит команда наставников, семьи и весь регион, и пожелал сосредоточенности и уверенности. По итогам сборов будет сформирована команда, которая представит область на окружном этапе.

Сборы «Гвардеец» входят в общественные проекты Приволжского федерального округа и реализуются под патронажем полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.