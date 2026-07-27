Потомки профессора Дингеса посетили Энгельсский музей

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Энгельсский краеведческий музей посетили потомки основателя Центрального музея АССР немцев Поволжья, профессора Георга Дингеса — Олег и Наталья Дингес из Челябинска. Гости встретились с замдиректора по научной работе Татьяной Садовниковой и рассказали о результатах многолетнего исследования жизни и деятельности профессора.

Итогом стал выход книги «Родина между мирами. История рода Дингес», где особое место уделено созданию Центрального музея Республики немцев Поволжья. Несколько экземпляров редкого издания переданы в музейную библиотеку.

В книгу включены фотодокументы из собрания Энгельсского музея и снимки визита семьи Дингес в 2024 году, что укрепляет связь поколений. В завершение встречи музейная коллекция пополнилась панно «Уральские сказы» в технике каслинского литья.