В Новой Терновке отметили День села при участии ТОС и жителей

В Новой Терновке Энгельсского района при участии ТОС и жителей отметили День села. Организаторы подготовили насыщенную программу: для детей — интерактивные игры и анимация, для взрослых — национальные подворья. Завершился праздник кинопоказом на открытом воздухе. Почётными гостями стала делегация Советского района, высоко оценившая организацию и атмосферу праздника.

Председатель ТОС «Новая Терновка» Татьяна Балаклеец отметила, что в селе много семей с активной гражданской позицией, искренне любящих малую родину. Председатель Правления Ассоциации развития ТОС Юлия Таушанкова подчеркнула, что Новая Терновка — пример того, как при поддержке жителей и администрации можно создать центр притяжения для всей семьи.

Глава Терновского МО Наталья Сидоренко добавила: «Такие праздники — индикатор сплоченности наших людей. Когда мы вместе — мы сила, и Новая Терновка это доказала еще раз».