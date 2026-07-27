Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2026 10:50

На раскопках в Увеке нашли керамического пупса начала XX века

В Увеке завершилась четвёртая неделя раскопо
Источник:kp.ru
Фото: сообщество ВК "Проект Укек"

Фото: сообщество ВК "Проект Укек"

В Саратове на территории посёлка Увек завершилась четвёртая неделя раскопок летней археологической экспедиции. Учёные рассказали, что неделя выдалась очень жаркой — спасались водой, тенью и даже соорудили навес над рабочим местом.

Среди находок этой недели — керамический пупс начала XX века, необычное глиняное изделие с жёлтой краской, бусины, монеты, фрагмент изразца и почти полный профиль глиняного светильника. Также археологи отметили, что одна из бусин прогорела и раскололась, но её удалось склеить. В конце недели раскоп затопило ливнем — воду вычерпывали совками и вёдрами. «Археология — это не только кисточки и красивые находки», — прокомментировали участники.

Сейчас на Увекском городище идёт 22-й полевой сезон. По итогам экспедиции с 4 по 6 сентября состоится фестиваль археологии и реконструкции «Укек-2026» при поддержке министерства культуры области.