На раскопках в Увеке нашли керамического пупса начала XX века

Фото: сообщество ВК "Проект Укек"

В Саратове на территории посёлка Увек завершилась четвёртая неделя раскопок летней археологической экспедиции. Учёные рассказали, что неделя выдалась очень жаркой — спасались водой, тенью и даже соорудили навес над рабочим местом.

Среди находок этой недели — керамический пупс начала XX века, необычное глиняное изделие с жёлтой краской, бусины, монеты, фрагмент изразца и почти полный профиль глиняного светильника. Также археологи отметили, что одна из бусин прогорела и раскололась, но её удалось склеить. В конце недели раскоп затопило ливнем — воду вычерпывали совками и вёдрами. «Археология — это не только кисточки и красивые находки», — прокомментировали участники.

Сейчас на Увекском городище идёт 22-й полевой сезон. По итогам экспедиции с 4 по 6 сентября состоится фестиваль археологии и реконструкции «Укек-2026» при поддержке министерства культуры области.