Саратовцам объяснили происхождение пыльной бури

Фото: Максим Червяков

26 июля жители Саратова и Энгельса стали свидетелями пыльной бури, которая накрыла город со стороны Марксовского района. Под порывами ветра падали деревья, видимость местами была нулевой. Декан географического факультета СГУ Максим Червяков объяснил, что явление вызвано сочетанием сильного ветра, высокой температуры (до +37…+38°C) и низкой влажности.

По словам учёного, пыльная буря — это перенос огромных масс пыли и песка, характерный для пустынь и распаханных степей.

«Очевидно, сегодня наложилось два фактора: местный подъем пыли с полей и поток пылевых частиц из Заволжья Волгоградской и Астраханской областей. На специальном ресурсе видно, что пыльный шлейф тянется от Прикаспийской низменности», — написал Червяков в своём канале. Он также опубликовал фото с дач Энгельсского района, где растения засыпаны жёлтым песком.