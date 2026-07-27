В Саратове учился будущий президент Гвинеи

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Заведующая отделом развития Саратовского областного музея краеведения Светлана Захарова в эфире программы «Афиша» на радио «Комсомольская правда в Саратове» рассказала необычную историю, связанную с иностранными студентами, которые приезжали учиться в Саратов.

По словам Захаровой, во время подготовки выставки «Точки соприкосновения» она много общалась со студентами из разных стран. Один из них, приехавший из Гвинеи, еще во время учебы уверенно заявлял, что станет президентом своей страны.

«Я познакомилась с будущим президентом Гвинеи. Запомните, пожалуйста, меня. Я первая поверила в то, что действительно этот студент будет президентом Гвинеи», — рассказала Светлана Захарова.

Она отметила, что специально записывала небольшие интервью с иностранными студентами. Для них это было хорошей практикой русского языка, а для музея возможностью сохранить их истории.

По словам Захаровой, большинство студентов рассказывали о более привычных планах на будущее. Они хотели стать врачами, хирургами, агрономами или инженерами. Однако один из студентов сразу заявил, что его цель — стать президентом своей страны.

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