Бусаргин провёл постоянно действующее совещание с зампредами и главами районов

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Губернатор Роман Бусаргин провёл постоянно действующее совещание с заместителями председателя правительства, министрами и главами районов. В ближайшую субботу, 1 августа, во всех муниципалитетах состоятся личные приёмы участников СВО и членов их семей. Встречу также проведёт губернатор. О начале записи будет сообщено дополнительно.

В минувшие выходные часть территорий столкнулась с неблагоприятными погодными условиями — шквалистым ветром и пыльной бурей. В некоторых населённых пунктах фиксировались отключения электричества, но сейчас подача ресурса полностью восстановлена. Губернатор поручил главам районов оказать необходимую помощь жителям, чьи дома пострадали: «Задача органов местного самоуправления — оказать посильную помощь гражданам, в том числе материальную, для восстановления повреждений жилых домов. Речь в первую очередь о ремонте кровли».

Бусаргин также напомнил о безопасности людей на воде, усилив контроль в период аномальной жары. Особое внимание он уделил строгому контролю выполнения подрядчиками гарантийных обязательств по всем направлениям — от ремонта тротуаров и дорог до капремонта социальных учреждений. «Важно вести работу с подрядчиками в рамках установленных обязательств и своевременно обращать их внимание на исправление недочётов, особенно там, где поступают обращения от граждан», — отметил губернатор