«Патриоты России» соберутся на форум в Тюмени 24–26 августа

24–26 августа 2026 года в Тюмени пройдёт первый Всероссийский форум волонтёров и гражданских активистов «Патриоты России». Инициатива родилась в 2024 году как окружное событие «Патриоты Урала», а в начале 2026 года получила поддержку президента Владимира Путина. По его поручению форум стал всероссийским и теперь будет проходить в новом статусе. Цель — объединить авторов социальных, культурных, образовательных, информационных и волонтёрских проектов со всей страны для обмена опытом и выработки решений по укреплению общественной солидарности и сохранению исторической памяти.

Основной день форума — 25 августа. Будут работать три образовательные площадки: творческие решения для ветеранов и участников СВО, информационная политика в период СВО, сохранение памяти о событиях на Донбассе. Также запланированы специальные площадки: «Патриоты Урала. Дети», выставка народного ОПК и премия смысловых решений.

Форум станет важной площадкой для обмена опытом и партнёрства между активистами со всей страны. Участники вместе выработают решения для поддержки людей и укрепления общественной солидарности