Саратовская делегация участвует в форуме «Гвардейск» во Ржеве

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Представители Саратовского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» отправились во Ржев на Всероссийский молодёжный форум «Гвардейск», который проходит с 27 июля по 2 августа 2026 года. В рамках образовательной программы активисты встретятся с федеральными экспертами, разработают общественно-политические инициативы и обменяются опытом с коллегами со всей страны.

Особое внимание участники уделят конкурсу «Росмолодёжь.Гранты», где молодые люди от 14 до 35 лет могут получить до 1 миллиона рублей на реализацию идей по 18 направлениям. Форум создан для вовлечения трудовой молодёжи, лидеров движений и участников СВО в активную общественно-политическую работу.

Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Саратовские молодогвардейцы готовы представить регион и вернуться с новыми идеями и победами. Подписывайтесь на наш канал для освещения форума.