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НовостиОбщество27 июля 2026 9:07

Саратовский каноист взял бронзу на первенстве Европы в Венгрии

Саратовский спортсмен стал призёром первенства Европы по гребле
Источник:kp.ru
Фото: Время Саратовское

Фото: Время Саратовское

Саратовский каноист Максим Каратаев завоевал бронзовую медаль на первенстве Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров до 24 лет.

Соревнования прошли в венгерском городе Сегед. Вместе с рязанским спортсменом Матвеем Арсеновым в каноэ-двойке на дистанции 1000 метров саратовец поднялся на пьедестал.

Всего российская сборная завоевала на турнире 19 медалей: 7 золотых, 3 серебряных и 9 бронзовых — это один из лучших результатов среди всех стран-участниц. Каратаев входит в состав областного центра спортивной подготовки.