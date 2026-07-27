В Саратовской области утонул 16-летний мальчик в необорудованном месте

На водоёмах Саратовской области минувшие выходные выдались неспокойными. Из-за непогоды спасателям пришлось выезжать в Саратове, Энгельсе и Балакове — отдыхающие на сапах и маломерных судах не могли самостоятельно вернуться к берегу. К счастью, все они были спасены. Однако не обошлось без трагедии: в Советском районе в реке Большой Караман утонул 16-летний подросток. Место купания не было оборудовано для отдыха, и на берегу не было спасателей.

С начала лета в регионе утонул 21 человек, в том числе пятеро детей. Цифры говорят сами за себя: вода ошибок не прощает. МЧС России в очередной раз обращается к жителям с напоминанием о базовых правилах безопасности: не оставляйте детей у воды без присмотра, обязательно надевайте на них спасательные жилеты, нарукавники или круги. И главное — купайтесь только в оборудованных местах, где дежурят профессиональные спасатели, нет сильного течения и очищено дно.

Каждая такая трагедия могла быть предотвращена. Берегите себя и своих близких, не пренебрегайте правилами поведения на воде. Помните: безопасность на воде — это ответственность каждого из нас.