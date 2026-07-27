Панков рассказал, какие законы приняла Госдума VIII созыва для решения проблем людей

Сегодня прошло заключительное пленарное заседание Госдумы VIII созыва. Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своём канале в мессенджере «Макс».

«Эти годы совместной работы под руководством Вячеслава Володина были продуктивными.

Как подчеркнул в своём выступлении спикер, во главе угла было решение конкретных задач и проблем. Ключевые приоритеты – реализация послания Президента РФ, достижение целей национального развития. А также обеспечение специальной военной операции, помощь солдатам и офицерам, их семьям. И повестка, которую формируют граждане на встречах с депутатами.

Укрепилось взаимодействие парламента с кабмином и Счётной палатой по вопросам безопасности и развития нашей страны.

Теперь комитеты Госдумы будут ежегодно отчитываться о своей работе. Что ещё более повысит эффективность и ответственность законодательной власти.

Приняты новые меры социальной поддержки наших граждан, материнства и детства.

Важнейший приоритет – защита здоровья людей, особенно детей. Запрещено размещение «наливаек» в жилых домах, продажа детям энергетиков, опасных газосодержащих товаров. Регионам дано право полностью запретить розничную продажу вейпов и жидкостей к ним.

Ряд новых законов направлен на защиту наших граждан от действий мошенников.

Усилена защита жителей от завышенных платежей за ЖКУ. Для этого наделена дополнительными полномочиями федеральная антимонопольная служба. И повышена ответственность должностных лиц на местах.

Принят целый блок законов по борьбе с нелегальной миграцией. Они направлены на соблюдение законности и безопасность людей.

Особое внимание уделяется продовольственной безопасности страны. Новые законы касаются земельных отношений, ветеринарной безопасности, семеноводства, рыбоводства и так далее. Важным направлением стало агрострахование, поддержка малого и среднего бизнеса.

Эти и другие законы обсуждали с жителями. Продолжим совместную работу, чтобы они были эффективно реализованы на местах. В интересах людей, для их безопасности и повышения качества жизни.» - отметил Николай Панков