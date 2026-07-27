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НовостиОбщество27 июля 2026 8:47

Панков рассказал, какие законы приняла Госдума VIII созыва для решения проблем людей

Источник:kp.ru
Панков рассказал, какие законы приняла Госдума VIII созыва для решения проблем людей

Панков рассказал, какие законы приняла Госдума VIII созыва для решения проблем людей

Сегодня прошло заключительное пленарное заседание Госдумы VIII созыва. Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своём канале в мессенджере «Макс».

«Эти годы совместной работы под руководством Вячеслава Володина были продуктивными.

Как подчеркнул в своём выступлении спикер, во главе угла было решение конкретных задач и проблем. Ключевые приоритеты – реализация послания Президента РФ, достижение целей национального развития. А также обеспечение специальной военной операции, помощь солдатам и офицерам, их семьям. И повестка, которую формируют граждане на встречах с депутатами.

Укрепилось взаимодействие парламента с кабмином и Счётной палатой по вопросам безопасности и развития нашей страны.

Теперь комитеты Госдумы будут ежегодно отчитываться о своей работе. Что ещё более повысит эффективность и ответственность законодательной власти.

Приняты новые меры социальной поддержки наших граждан, материнства и детства.

Важнейший приоритет – защита здоровья людей, особенно детей. Запрещено размещение «наливаек» в жилых домах, продажа детям энергетиков, опасных газосодержащих товаров. Регионам дано право полностью запретить розничную продажу вейпов и жидкостей к ним.

Ряд новых законов направлен на защиту наших граждан от действий мошенников.

Усилена защита жителей от завышенных платежей за ЖКУ. Для этого наделена дополнительными полномочиями федеральная антимонопольная служба. И повышена ответственность должностных лиц на местах.

Принят целый блок законов по борьбе с нелегальной миграцией. Они направлены на соблюдение законности и безопасность людей.

Особое внимание уделяется продовольственной безопасности страны. Новые законы касаются земельных отношений, ветеринарной безопасности, семеноводства, рыбоводства и так далее. Важным направлением стало агрострахование, поддержка малого и среднего бизнеса.

Эти и другие законы обсуждали с жителями. Продолжим совместную работу, чтобы они были эффективно реализованы на местах. В интересах людей, для их безопасности и повышения качества жизни.» - отметил Николай Панков