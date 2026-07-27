В Саратовской области растёт водный папоротник со времён динозавров

Фото: Максим Червяков

Декан географического факультета Саратовского государственного университета Максим Червяков побывал на одном из островов Усть-Чардымского расширения Волги. В ходе выезда он запечатлел необычное растение, которое сплошным ковром покрывает поверхность воды в местных протоках. Многие принимают его за ряску или тину, однако на самом деле это сальвиния плавающая (Salvinia natans) — один из немногих видов водных папоротников в мире, родственник древних растений, существовавших ещё во времена динозавров.

Сальвиния удерживается на плаву благодаря двум верхним листьям, покрытым специальными волосками, которые сохраняют воздух и не дают листу намокнуть. При погружении в воду он становится серебристым от пузырьков воздуха. Этот вид встречается по всему миру — от Европы до Северной Африки, а в России произрастает в южных регионах, включая Саратовскую область.

В тёплую погоду папоротник в чардымских протоках разрастается с огромной скоростью, образуя живописные зелёные ковры. Учёный также отметил, что, по данным биологов, в этих местах обитает пресноводная губка — теперь он надеется запечатлеть и её.