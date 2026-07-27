ОЭЗ Саратовской области признана эффективной на федеральном уровне

Минэкономразвития России подвело итоги ежегодной оценки ОЭЗ. Технико-внедренческая особая экономическая зона региона подтвердила статус эффективно функционирующей.

Ключевые цифры:

84% — эффективность по итогам 2025 года

90% — накопленным итогом с 2020 года

ОЭЗ технико-внедренческого типа традиционно показывают лучшие результаты среди всех типов — опережая промышленно-производственные, туристско-рекреационные и портовые зоны.

«Резидентами особой экономической зоны Саратовской области являются 8 компаний, инвестиции которых превысили 68 млрд рублей, создано 475 рабочих мест. Мы видим востребованность преференциальной площадки и будем продолжать работу по привлечению новых инвесторов», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.