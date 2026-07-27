«Жемчужина Волги»: кувшинки в бутонах уже впечатляют

Фото: Максим Червяков

Все выходные автор провёл в спортивно-оздоровительном лагере СГУ «Чардым», расположенном на одном из островов Усть-Чардымского расширения Волги. Приехал по приглашению физиков — прочитал студентам лекцию, а в свободное время исследовал протоки и заводи в районе устья реки Чардым. Место оказалось удивительным: невероятное богатство растительного мира, а главная героиня этих мест — кувшинка. Пока удалось найти их в основном в бутонах, но даже они — чистое совершенство.

Определить вид автор не берётся: «тут чёрт ногу сломит». По-научному это Nymphaea, и название говорящее — в древнегреческих легендах цветы нимф. Оказалось, что кувшинки — настоящие синоптики: цветок живёт по солнцу, раскрывается рано утром, а к вечеру закрывается и уходит под воду. Говорят, если не раскрылся к 9 утра — жди дождя. А лепестки покрыты особым веществом, отталкивающим грязь, поэтому они всегда выглядят кристально чистыми даже в стоячей воде.

Корневище кувшинки, скрытое под дном, содержит крахмал — когда-то его даже перерабатывали в муку. Эти красавицы не любят течение, они предпочитают заводи и спокойную воду. Автор советует всем увидеть это чудо своими глазами, когда кувшинки массово распустятся. Встречаются они в заводях Саратовки, в районе Зелёного острова и у Пристанного. «Жемчужина Волги, не иначе» — с таким восхищением автор описывает увиденное.