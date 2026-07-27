Саратовская делегация стала участником Всероссийского молодёжного форума «Гвардейск»

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Представители Саратовского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» отправились во Ржев для участия во Всероссийском молодёжном форуме «Гвардейск», который проходит с 27 июля по 2 августа 2026 года.

В рамках масштабной образовательной программы саратовские активисты примут участие во встречах с федеральными экспертами, разработке общественно-политических инициатив, обмене опытом с коллегами со всей страны и на конкурсе «Росмолодёжь.Гранты», где участники в возрасте от 14 до 35 лет могут выиграть поддержку до 1 миллиона рублей на реализацию идей по одному из 18 профильных направлений.

Целью форума является создание условий для вовлечения в активную общественно-политическую работу представителей трудовой молодёжи, лидеров молодёжных движений и молодых участников Специальной военной операции.

Всероссийский молодёжный форум «Гвардейск 2026» и грантовый конкурс проводятся в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Комитет молодёжной политики Саратовской области