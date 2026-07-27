Фото: Радищевский музей

Выставка «Картина Репина “Не ждали”» работает до 16 августа, и если вы еще не были в Радищевском музее, рекомендуем сделать это как можно скорее. Тем более, появился отличный повод: мы расширили программу мероприятий и добавили еженедельные пятничные лекции (с посещением выставки!).

Лекторий, ул. Радищева, 39

31 июля, в 18:00

«Репин. Близкие отношения». Семейные и творческие связи великого художника на фоне бурных событий эпохи. Лектор – Яфарова И.Р., научный сотрудник

7 августа, в 18:00

«Как толстовка поссорилась с фраком». Костюм эпохи в портретной галерее Репина. Лектор – Давыденко Л.А., методист

14 августа, в 18:00

«Лекция «Картина Репина “Не ждали”. Почему в Саратове?». От исследования до выставки: инсайды музейной жизни. Лектор – Приклонская В.В., куратор выставки

Купить билет:

https://radmuseumart.tn-cloud.ru/event/B4B2AEC00263A5BEAE0A09E3E0FB0EE677CF1A09/2026-07-31