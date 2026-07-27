Саратовчанка использовала фото паспорта подруги для оформления кредитов

Неприятный сюрприз ожидал 27-летнюю жительницу города Аркадака, когда она получила судебное решение о взыскании с неё задолженности по ранее взятым кредитам. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. По словам заявительницы, никаких кредитов она не оформляла и была совершенно озадачена происходящим.

В ситуацию оперативно включились сотрудники уголовного розыска. В ходе проведенных мероприятий они установили личность и доставили в отдел полиции 26-летнюю жительницу Саратова, имеющую судимости.

Как выяснилось, девушки знакомы давно и на протяжении многих лет поддерживали дружеские отношения. Вместе они встречали Новый год в Аркадаке. Во время праздничного застолья, когда потерпевшая уснула, предприимчивая злоумышленница сфотографировала её паспорт.

Уже в начале января подозреваемая, используя сделанное фото, оформила на имя подруги первый микрозайм на сумму 10 тысяч рублей. Примечательно, что микрофинансовая организация требовала реальное фото заемщика. Однако фигурантка уголовного дела не растерялась и отправила снимок своей подруги, сделанный в новогоднюю ночь.

Вскоре после этого последовало оформление ещё двух кредитов – каждый на сумму 30 тысяч рублей. Полученные денежные средства девушка потратила на продукты питания и погашение собственных ранее взятых кредитов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.