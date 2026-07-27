В Саратовской области за прошедшие сутки произошло 97 пожаров, из них 76 раз горел мусор и сухая растительность.

В селе Михайловка Гагаринского района на 35 квадратах горела дача. На тушение выезжали 2 пожарных расчета.

В селе Генеральское Энгельсского района и в Озинках были загорания бань. На тушение выезжали по 1 расчету.

Сараи горели в селе Фёдоровка Фёдоровского района, в селе Верхний Еруслан Краснокутского района и в селе Новокривовка Советского района. На тушении работали по 2 расчета.

В селе Генеральское Энгельсского района выгорела надводная постройка. Площадь пожара - 30 квадратных метров. На месте работали 2 единицы техники.

Загорания нежилых домов были в Александров Гае, Фёдоровском, Ершовском, Красноармейском, Дергачёвском, Новоузенском, Перелюбском, Краснопартизанском, Новоузенском районах и в Аткарске.

Пожары в жилых домах были в Вольском, Красноармейском и Фёдоровском районах.