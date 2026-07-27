В Заводском районе снесут три аварийных дома по программе благоустройства

В Заводском районе Саратова продолжается реализация программы по ликвидации ветхого и аварийного жилья. На эти цели в 2026 году выделено 140 миллионов рублей, сформированных за счет софинансирования из регионального и муниципального бюджетов.

Инициатором масштабного обновления городских территорий выступает губернатор Роман Бусаргин. Глава региона неоднократно подчеркивал необходимость комплексного подхода к освобождению участков от непригодных для жизни строений, чтобы исключить появление новых очагов антисанитарии и обезопасить местных жителей.

Программа показывает высокую эффективность: только в текущем году в Заводском районе уже полностью демонтировано 11 расселенных зданий. В настоящее время работы ведутся еще на трех объектах: улица Энтузиастов, 51; улица Азина, 26А; улица Орджоникидзе, 2А.

Согласно техническим требованиям, после завершения демонтажа площадки должны быть приведены в порядок: территория очищается от строительного мусора, засыпаются котлованы, ликвидируются открытые подвалы и другие опасные элементы. Вопрос надлежащего качества работ поставлен на личный контроль главы районной администрации.

Освободившиеся участки рассматриваются как перспективные зоны для дальнейшего развития городской инфраструктуры — здесь могут появиться новые общественные пространства, скверы или современные жилые комплексы. Параллельно с физическим сносом ведется работа по поиску механизмов переселения оставшихся жильцов аналогичных домов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».