Фото: Мэрия Саратова

В Саратове продолжается уборка городских улиц.

Коммунальные службы осуществляют уборку дорог и тротуаров, мойку и ремонт остановочных павильонов, уход за зелеными зонами, подбор мусора, а также ремонт дорожных знаков и ограждений.

В течение суток работы проводились по улицам Хвесина, Лермонтова, Некрасова, Вольской, Астраханской, Шевченко, Железнодорожной, Вокзальной, Гвардейской, Мостовой, а также в населенных пунктах Гагаринского района и по другим адресам.

Задействовано порядка 300 единиц техники и 400 рабочих.

Работы по благоустройству продолжаются.