Почти 9,5 тысячи многодетных семей пользуются льготами на оплату ЖКУ

Фото: Правительство Саратовской области

Девять с половиной тысяч российских семей, воспитывающих трех и более детей, получают помощь от государства в виде компенсации платы за жилье и коммунальные услуги.

В Саратовской области действует программа, позволяющая многодетным семьям ежемесячно получать возмещение затрат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В настоящее время этой государственной поддержкой охвачено около 9,5 тысяч семей, в которых воспитываются трое и более детей.

«Эта программа существует в нашем регионе уже более пятнадцати лет и пользуется большой популярностью как форма государственной помощи. Важно отметить, что при получении этой субсидии не учитываются доходы семьи. При появлении третьего ребенка в семье предоставляется компенсация расходов в размере 30%. С рождением каждого следующего ребенка этот процент увеличивается на 5%, но не может превышать фактическую сумму, уплаченную за жилищно-коммунальные услуги. Обязательным условием для получения этой поддержки является своевременное внесение платежей за услуги», — пояснила Наталия Гурьева, первый заместитель министра труда и социальной защиты.

Подать заявку на получение компенсации можно, воспользовавшись порталом «Госуслуги» по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/600175/1/form. Кроме того, возможность обратиться за данной услугой предоставляется в многофункциональных центрах (МФЦ) или в районных управлениях социальной поддержки населения.

Дополнительную информацию можно получить, позвонив по бесплатному номеру министерства труда и социальной защиты: 8-800-775-21-09, добавочный 2. Также можно воспользоваться Платформой обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», виджет которой представлен на официальном сайте ведомства.